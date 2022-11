Salinas Pliego explota contra jugadores de México

A-AA+

Las críticas a la Selección Mexicana por su derrota ante Argentina en la Copa del Mundo 2022 siguen haciéndose presentes en redes sociales.

En esta ocasión Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y parte del Comité de Dueños del futbol mexicano, fue el encargado de expresar su punto de vista, específicamente señala a los culpables del nivel futbolístico mexicano.

Todo comenzó porque un usuario de Twitter señaló que la derrota de México sobre Argentina no era para los miembros de la Selección Mexicana.

"Ojo: la culpa no es del Tata ni de los jugadores. Volteemos a ver a la Federación y a los dueños", escribió.

Fue cuando Salinas Pliego comenzó a explotar.

"No pues si se trata de buscar culpables a lo pendejo... la culpa es de los papás mexicanos que no tienen hijos que puedan competir a buen nivel de futbol", escribió.

El empresario reventó a los jugadores en su siguiente tweet.

"Ganan millones, descansan bien, duermen en hotel de 5 estrellas, tienen nutriólogo especial, viajan en vuelos privados, con ropa a la medida, traen botines hechas a su medida, preparador físico, juega con un balón perfecto, en una cancha podad milimétricamente y ahora resulta... ¿Qué pierden por mi culpa?", comentó el dueño de TV Azteca.

Mientras que otro usuario de Twitter le pidió desarrollen talento en el futbol, fue cuando Salinas volvió a lanzar un polémico mensaje porque siguiendo en la línea de culpables piensa que él fue parte de la ataja de Memo Ochoa a Lewandowski y nadie lo felicitó.

"Resulta que yo tengo la culpa de que la Selección Mexicana haya perdido... de ser así, me debieron felicitar cuando Memo Ochoa paró el penal a Polonia", puntualizó.

"Si es mi culpa lo malo, ¿lo bueno también no?", señaló.