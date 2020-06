Sambueza confirma su salida del Pachuca

El argentino Rubens Sambueza confirmó su salida del Pachuca, luego de la incertidumbre que rodeaba su continuidad; su intención, regresar al Club América.

"Hoy me toca irme, pero siempre voy a estar muy agradecido con el Club Pachuca @tuzosoficial por darme la posibilidad de poder jugar en ésta gran institución. Gracias a todos los empleados del club que desde que llegue me hicieron sentir muy cómodos y estuvieron siempre al pendiente de mí", destacó el mediocampista.

Pese a que su contrato con los Tuzos finalizaba hasta el próximo 30 de junio, el volante llegó a un acuerdo con el conjunto de la Bella Airosa para quedar libre.

Como jugador de los Tuzos, Sambueza disputó dos torneos de Liga MX (Apertura 2019 y Clausura 2020) y uno de Copa MX (CL 2020); sólo marcó un gol.

Gracias a todos mis compañeros y cuerpo técnico por darme la confianza de poder jugar y seguir disfrutando de éste hermoso deporte que es el Futbol. Les deseo mucho éxito", concluyó en su mensaje, vía Instagram.

Anteriormente, Sambu defendió los colores del León (Clausura 2019) y del Toluca (CL2017-AP2018).

Sin embargo, su paso en México fue marcado por el América, escuadra a la que Rubens desea regresar, para después retirarse como futbolista profesional.

Aunque la directiva azulcrema tendría las puertas abiertas para el atacante de 36 años de edad, el problema a resolver en Coapa es la del número de registros para jugadores "No Formados en México" (NFM). Tienen 12, pero el Apertura 2020 tendrá lugar para 11.