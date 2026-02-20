San Luis arranca torneo nacional "De la Calle a la Cancha"

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó en la Plaza de los Fundadores la inauguración de la edición 15 del torneo nacional de futbol street "De la Calle a la Cancha", organizado por la Fundación Telmex–Telcel en coordinación con el Ayuntamiento.

Por segundo año consecutivo, la capital potosina es sede de esta competencia que reúne a selecciones de 31 entidades del país y que forma parte de las actividades rumbo al Mundial 2026.

Impacto social y participación institucional

El certamen está dirigido a jóvenes que han enfrentado situaciones de calle, pandillerismo o problemas de adicciones. De esta fase nacional surgirá la delegación que representará a México en el Homeless World Cup, que se celebrará en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante el acto inaugural, el presidente municipal destacó el impacto social del torneo y señaló que el deporte puede convertirse en una alternativa de desarrollo para quienes atraviesan contextos vulnerables.

En el evento también participó el directivo de Fundación Telmex, Martín Daniel Copto, quien reconoció la colaboración del Gobierno capitalino para realizar esta competencia.