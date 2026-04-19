San Luis brilla en Nal. Máster de Campo Traviesa

La delegación de la Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí, A.C. firmó una destacada actuación en el Campeonato Nacional Máster de Campo Traviesa 2026, celebrado en el Parque Metropolitano de Zapopan, al consolidarse como una de las representaciones más fuertes del país.

Con un alto nivel competitivo frente a atletas de distintas entidades, el equipo potosino sumó un total de 28 medallas: 22 de oro, cinco de plata y una de bronce, resultados que reflejan el trabajo constante, la disciplina y la preparación de cada uno de sus integrantes, tanto en pruebas individuales como en relevos.

Entre las actuaciones más sobresalientes destacó Erika Nohemí Loredo de la Torre, quien dominó en la categoría 45-49 al conquistar el primer lugar en las pruebas de 8K absoluto, 4K absoluto y el relevo 4x8K. De igual forma, Nohemí Rojas Muñoz y Ricardo Hernández Santiago subieron a lo más alto del podio en sus respectivas pruebas de 8K, además de contribuir al oro en el relevo 4x8K.

En la categoría 30-34, Álvaro Enrique Vidales Juárez se adjudicó el primer lugar en 8K y un segundo sitio en relevo 8K, mientras que Diana Laura Vidales Juárez consiguió el oro en 2K y plata en relevo 4x8K. Óscar Bonilla Valencia también tuvo una destacada participación al obtener oro en 4K, plata en 8K y primer lugar en relevo 4x8K.

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Otros resultados relevantes fueron el primer lugar de Aarón Vicente Jara Trujillo en 2K (65-69), así como el triunfo de José Sánchez Aguiñaga en 4K dentro de la categoría 80-84. También sobresalieron Abraham Medina Hernández, campeón en 2K (55-59) y en relevo 4x8K, y Ma. Guadalupe de la Cruz Sosa, quien logró oro en 8K (60-64) y plata en relevo.

La delegación sumó además el tercer lugar de Alfonso Marín Reyes en 2K (65-69), así como el primer sitio de Jakmeni Yajaziel Vázquez Vidales en 4K (30-34) y de Matilde Hernández Morales en su respectiva categoría.

La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí reconoció el esfuerzo de sus competidores, así como el respaldo de familiares y entrenadores, fundamentales en la obtención de estos resultados. Asimismo, el equipo contó con la presencia de su presidente, el Mtro. José Sergio Martínez Tovar, quien acompañó a la delegación durante esta justa nacional.

Con este desempeño, San Luis Potosí reafirma su lugar como una potencia dentro del atletismo máster en México, proyectando el talento y la constancia de sus atletas en el ámbito nacional.