San Luis Potosí abre temporada NASCAR

La NASCAR México Series dio a conocer de manera preliminar su calendario para la temporada 2026, el cual estará conformado por un total de 12 fechas a disputarse en distintos puntos de la República Mexicana. El arranque del campeonato será los días 14 y 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino, repitiendo como sede inaugural tal y como ocurrió en la campaña 2025.

La segunda fecha está programada para los días 28 y 29 de marzo, aunque la sede aún se encuentra por confirmarse, mientras que la tercera carrera, a celebrarse el 25 y 26 de abril, permanece también por definirse, con la posibilidad de que se realice en un escenario totalmente nuevo para el serial, ambas competencias pactadas en formato de óvalo.

Para la cuarta fecha del campeonato, NASCAR México se trasladará al Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, los días 16 y 17 de mayo, siendo esta la primera carrera del calendario que se disputará en circuito. Posteriormente, el 6 y 7 de junio, la categoría visitará el óvalo de Aguascalientes.

El calendario contempla una pausa estratégica debido al inicio del Mundial de Futbol, por lo que durante ese periodo únicamente se programó una fecha, a disputarse el 26 y 27 de junio, cuya sede será Chihuahua o San Luis Potosí, aún por definirse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La actividad se reanudará el 25 y 26 de julio en Querétaro, mientras que el 15 y 16 de agosto NASCAR México regresará al Súper Óvalo Potosino para celebrar la octava fecha del campeonato. El 4 y 5 de septiembre el serial llegará a Monterrey y posteriormente, el 26 y 27 de septiembre, volverá a Aguascalientes.

Para la recta final de la temporada, el 17 y 18 de octubre se contempla una posible visita histórica a Mérida; en caso de no concretarse, la carrera se realizaría en Querétaro. Finalmente, el campeonato cerrará los días 14 y 15 de noviembre en Puebla, en una competencia programada nuevamente en formato de óvalo.