San Luis Potosí se corona campeón

La selección sanluisina superó a todos sus rivales en el Elite Tournament Dic 2025

Por Romario Ventura

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
La selección varonil categoría 2009 de San Luis Potosí conquistó el Elite Tournament Dic 2025, división Golden, tras completar una actuación perfecta que la llevó a levantar el título de manera invicta, imponiéndose con autoridad ante rivales nacionales e internacionales en la sultana del norte.

El representativo potosino mostró un desempeño sólido tanto en la fase de grupos como en la etapa de eliminación directa, superando con solvencia a los combinados de Colombia y Puerto Rico, lo que confirmó el nivel competitivo del equipo frente a potencias emergentes del baloncesto juvenil.

En la gran final, San Luis Potosí derrotó a Chihuahua en un duelo de alta intensidad, donde el orden táctico, el dominio en las líneas y el carácter del equipo fueron determinantes para asegurar el campeonato.

El plantel campeón estuvo integrado por: Aquiles Rodríguez, elegido MVP del torneo; Juan Medellín y Ricardo Mendoza, ambos incluidos en el equipo ideal. También formaron parte del conjunto Luis Kolosovas, Oliver González, Rodolfo Guerrero, Yalani Galaviz, Leonardo Cantera, Jesús Vázquez y Walter Joan Navarro.

Bajo la dirección del histórico Víctor Mariscal Mata, la selección consolidó un proyecto basado en disciplina, formación y alto rendimiento, cuyo logro representa un hito para el baloncesto juvenil potosino y un impulso significativo para el desarrollo de talento en la categoría 2009.

