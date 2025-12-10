San Luis Potosí se corona campeón

La selección varonil categoría 2009 de San Luis Potosí conquistó el Elite Tournament Dic 2025, división Golden, tras completar una actuación perfecta que la llevó a levantar el título de manera invicta, imponiéndose con autoridad ante rivales nacionales e internacionales en la sultana del norte.

El representativo potosino mostró un desempeño sólido tanto en la fase de grupos como en la etapa de eliminación directa, superando con solvencia a los combinados de Colombia y Puerto Rico, lo que confirmó el nivel competitivo del equipo frente a potencias emergentes del baloncesto juvenil.

En la gran final, San Luis Potosí derrotó a Chihuahua en un duelo de alta intensidad, donde el orden táctico, el dominio en las líneas y el carácter del equipo fueron determinantes para asegurar el campeonato.

El plantel campeón estuvo integrado por: Aquiles Rodríguez, elegido MVP del torneo; Juan Medellín y Ricardo Mendoza, ambos incluidos en el equipo ideal. También formaron parte del conjunto Luis Kolosovas, Oliver González, Rodolfo Guerrero, Yalani Galaviz, Leonardo Cantera, Jesús Vázquez y Walter Joan Navarro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bajo la dirección del histórico Víctor Mariscal Mata, la selección consolidó un proyecto basado en disciplina, formación y alto rendimiento, cuyo logro representa un hito para el baloncesto juvenil potosino y un impulso significativo para el desarrollo de talento en la categoría 2009.