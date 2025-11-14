San Luis Potosí tendrá función internacional de box en la Arena Potosí

San Luis Potosí se alista para una función de boxeo profesional este sábado en la Arena Potosí, organizada por Zanfer Boxing. El programa incluye una cartelera internacional con peleas titulares y boxeadores nacionales e internacionales.

En la ceremonia de pesaje, Rafael "El Divino" Espinoza y Arnold Khegai superaron la báscula en la división pluma, y quedaron listos para disputar el Campeonato Mundial de Peso Pluma WBO.

La cartelera también contempla la pelea coestelar entre Emiliano Vargas y Jonathan Montrel por el título Latino de peso ligero, así como el combate en súper ligero entre Lindolfo Delgado y Gabriel Gollaz.

El talento potosino tendrá participación con Jorge "El Ruso" Ascanio, quien buscará el título de Norteamérica en peso gallo frente a José Amaro Guerrero.

En total, la función contará con 13 peleas, con apoyo logístico del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode).