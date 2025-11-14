logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

Fotogalería

Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

San Luis Potosí tendrá función internacional de box en la Arena Potosí

Espinoza y Khegai disputarán el cetro pluma WBO en una cartelera de 13 combates.

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 05:15 p.m.
A
San Luis Potosí tendrá función internacional de box en la Arena Potosí

San Luis Potosí se alista para una función de boxeo profesional este sábado en la Arena Potosí, organizada por Zanfer Boxing. El programa incluye una cartelera internacional con peleas titulares y boxeadores nacionales e internacionales.

En la ceremonia de pesaje, Rafael "El Divino" Espinoza y Arnold Khegai superaron la báscula en la división pluma, y quedaron listos para disputar el Campeonato Mundial de Peso Pluma WBO.

La cartelera también contempla la pelea coestelar entre Emiliano Vargas y Jonathan Montrel por el título Latino de peso ligero, así como el combate en súper ligero entre Lindolfo Delgado y Gabriel Gollaz.

El talento potosino tendrá participación con Jorge "El Ruso" Ascanio, quien buscará el título de Norteamérica en peso gallo frente a José Amaro Guerrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En total, la función contará con 13 peleas, con apoyo logístico del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

San Luis Potosí tendrá función internacional de box en la Arena Potosí
San Luis Potosí tendrá función internacional de box en la Arena Potosí

San Luis Potosí tendrá función internacional de box en la Arena Potosí

SLP

Redacción

Espinoza y Khegai disputarán el cetro pluma WBO en una cartelera de 13 combates.

Cristiano Ronaldo en riesgo de perder debut en Mundial 2026
Cristiano Ronaldo en riesgo de perder debut en Mundial 2026

Cristiano Ronaldo en riesgo de perder debut en Mundial 2026

SLP

El Universal

Cristiano Ronaldo podría no estar presente en el debut de Portugal en el Mundial 2026 debido a una posible sanción por su expulsión en el partido contra Irlanda.

Luis Fernando Tena recibe reclamos por eliminación de Guatemala
Luis Fernando Tena recibe reclamos por eliminación de Guatemala

Luis Fernando Tena recibe reclamos por eliminación de Guatemala

SLP

El Universal

Las críticas de la afición y la prensa apuntan a Tena como el máximo responsable de la eliminación.

Jake Grech anota gol decisivo en victoria de Malta sobre Finlandia
Jake Grech anota gol decisivo en victoria de Malta sobre Finlandia

Jake Grech anota gol decisivo en victoria de Malta sobre Finlandia

SLP

AP

En un partido lleno de emoción, Malta logra su primera victoria en la eliminatoria de la Copa del Mundo al derrotar a Finlandia