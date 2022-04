San Luis se juega la vida en casa ante los Pumas

Faltan tres compromisos para que culmine la fase regular del torneo Clausura 2022 y aún hay mucho por definir antes de la fiesta grande del futbol mexicano, por lo que este miércoles un trascendental encuentro se vivirá en la cancha del estadio Alfonso Lastras cuando el Atlético de San Luis reciba la peligros visita de los enrachados Pumas de la UNAM.

Con un pie en la zona de eliminación y con el otro en repechaje el equipo Tunero se presentará luego de una dolorosa derrota en casa de Necaxa, quienes les rebasaron por diferencia de goles, y que deja en entre dicho la posible clasificación de los Colchoneros, puesto que vieron quebrarse su racha de tres juegos sin perder y ahora con solamente 17 unidades son decimoterceros de la tabla general, y no pueden permitirse un nuevo descalabro ya que —además de estar empatados en puntos con los Rayos y Chivas— Santos y Tijuana les pisan los talones con 16 unidades.

El equipo de Andre Jardine cometió severos errores en la defensa lo que les puso en desventaja desde temprano en Aguascalientes, por lo que deben de apuntalar en seguida estas falencias pues se miden ante una de las mejores ofensivas del balompié azteca, la cual ha anotado 21 veces en el campeonato y puede presumir que en los últimos siete encuentros siempre ha horadado la portería rival.

De hecho, los Pumas no ha sufrido una derrota en los pasados cuatro encuentros y vienen de vencer el domingo a los Rayados de Monterrey por 2-0, quedándose en la séptima casilla general con 19 puntos, a la vez que superaron a Cruz Azul en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, por lo que la inercia que vive el Equipo de la Máxima Casa de Estudios lo coloca como favoritos en este juego.

Más aún, por la cercanía del puntaje entre ambas organizaciones, los felinos auriazules tienen la necesidad de eliminar de una vez a San Luis para concentrarse en el cierre del Grita México 2022, ante Chivas y Pachuca, y al mismo tiempo prepararse para la final de la justa continental ante Seattle Sounders. No obstante tienen la sensible baja de su mejor artillero, Juan Ignacio Dinenno quien fue expulsado en el primer tiempo ante Monterrey.

Por lo que este miércoles en punto de las 19:00 horas el estadio Alfonso Lastras escenificará un juego de liguilla anticipado.