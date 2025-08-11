San Luis vs Cruz Azul: Canales y horarios para ver el juego

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este lunes se disputan tres juegos de la jornada 4 del Apertura 2025, donde Atlético de San Luis recibe al Cruz Azul en el Alfonso Lastras para cerrar la actividad de esta fecha de la Liga MX.

Los potosinos tuvieron una decente participación en la Leagues Cup, en la cual sumaron cinco unidades, producto de una victoria en tiempo regular y otra desde el manchón de penalti. San Luis sufrió una goleada de 4-0 frente al Portland Timbers en el torneo binacional, derrotaron en penaltis a Real Salt Lake, y en tiempo regular vencieron al Minnesota United.

Su último resultado en la Liga MX fue la derrota frente Chivas 4-3 en la jornada 3 del Apertura 2025. Con tres puntos en su cuenta, el San Luis está en la posición número 13 de la clasificación.

La Máquina busca sacudirse la horrible participación que tuvieron en la Leagues Cup, donde recibieron una de sus peores (7-0) goleadas en su existencia, la cual fue propinada por el Seattle Sounders. Después de esa exhibición, ganaron dos juegos en penaltis, tras el empate en tiempo regular.

En su último partido de la Liga MX, los celestes se impusieron 4-1 al León. Los celestes suman cinco puntos, con lo que se coloca en la séptima posición.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul: Horarios y canales

Este lunes 11 de agosto, los potosinos y celestes se encargan de bajar el telón de la cuarta jornada del Apertura 2025.

Horario: 21:05 horas

Transmisión: ESPN / Disney+

Estadio: Alfonso Lastras.