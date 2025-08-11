ADSL recibe esta noche al Cruz Azul

El balompié mexicano continúa su actividad este lunes con un atractivo encuentro nocturno en el Estadio Alfonso Lastras, donde Atlético de San Luis se medirá ante la Máquina Cementera del Cruz Azul a partir de las 21:05 horas, en el cierre de la jornada.

El conjunto potosino llega con la motivación de haber vencido 3-1 a los celestes en su más reciente duelo como local (Apertura 2024) y buscará, por primera vez en su historia en el máximo circuito, hilar victorias consecutivas en casa ante Cruz Azul.

Sin embargo, las estadísticas favorecen a la Máquina, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos contra San Luis en Liga MX (1D), con un saldo de 10 goles a favor por apenas cuatro en contra, manteniendo su portería imbatida en tres de esos juegos. Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, llega con un dato a considerar: ha recibido múltiples anotaciones en sus últimos cuatro partidos como visitante (1V, 2E, 1D), algo que no le ocurría desde el Apertura 2022.

En el plano individual, los focos estarán sobre Ángel Sepúlveda, quien comparte el liderato de goleo del Apertura 2025 con Germán Berterame (Monterrey). Además, el delantero cementero es el jugador con más remates a portería (7) y el mayor registro de goles esperados (2.47 xG) en el torneo. El duelo promete intensidad y goles, con un San Luis decidido a hacer valer su localía y un Cruz Azul en busca de reafirmar su dominio reciente sobre los potosinos.

