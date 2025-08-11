logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Iván Aguilar obtiene el oro en Panamericanos

Por El Universal

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Iván Aguilar obtiene el oro en Panamericanos

México.- Este domingo, el mexicano Iván Aguilar Villegas conquistó el Cross-Country Masculino en ciclismo de montaña.

Iván marcó un tiempo de 1:16:53, haciéndose de la presea dorada. El podio quedó completado por Argentina y Brasil. Cuarenta y nueve segundos después del mexicano, Nicolás Reynoso firmó su resultado en 1:17:42, mientras que Eiki Yamauchi en 1:17:58.

A través de redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se tomaron unos momentos para felicitar a Aguilar Villegas.

“¡Orgullo nacional sobre ruedas!”, escribió el Comité en su cuenta de X.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El evento multideportivo, que este año tiene como hogar a Paraguay, terminará hasta el próximo sábado 23 de agosto.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ADSL recibe esta noche al Cruz Azul
ADSL recibe esta noche al Cruz Azul

ADSL recibe esta noche al Cruz Azul

SLP

Romario Ventura

El cuadro potosino buscará su primer triunfo en el Alfonso Lastras

Iván Aguilar obtiene el oro en Panamericanos
Iván Aguilar obtiene el oro en Panamericanos

Iván Aguilar obtiene el oro en Panamericanos

SLP

El Universal

Destaca Ángel Gil en etapa 9
Destaca Ángel Gil en etapa 9

Destaca Ángel Gil en etapa 9

SLP

Romario Ventura

El ciclista fue el mejor ubicado del equipo Canel’s-Java al cruzar la meta

Gran debut de Mateo Chávez en la Eredivise
Gran debut de Mateo Chávez en la Eredivise

Gran debut de Mateo Chávez en la Eredivise

SLP

El Universal