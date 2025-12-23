Sancionan a estelar receptor de los Steelers

PITTSBURGH.- La NFL ha suspendido al receptor abierto de los Steelers de Pittsburgh, DK Metcalf, por dos juegos tras un altercado en el que Metcalf se vio involucrado con un aficionado durante la victoria del equipo sobre Detroit.

La liga determinó que las acciones de Metcalf violaron la política de la liga, que especifica que "los jugadores no pueden entrar en las gradas ni confrontar a los aficionados en ningún momento durante el día del juego y si un jugador hace contacto físico innecesario con un aficionado de cualquier manera que constituya conducta antideportiva o presente problemas de control de multitudes y/o riesgo de lesión, será considerado responsable."

Metcalf será elegible para regresar al roster activo de los Steelers el lunes cinco de enero, después de los juegos del equipo en la Semana 17 contra los Browns de Cleveland y la Semana 18 contra los Ravens de Baltimore.

Bajo el acuerdo colectivo de trabajo, Metcalf puede apelar la suspensión. Se llevará a cabo una audiencia rápida por el comisionado o su designado.

Las cámaras de CBS-TV captaron a Metcalf y Ryan Kennedy, un aficionado de los Lions que llevaba una peluca azul y una camiseta azul y negra que coincidía con los colores de Detroit, teniendo un intercambio a lo largo de la barandilla en el segundo cuarto de la victoria de Pittsburgh por 29-24.

Kennedy se inclinó sobre la barandilla durante el intercambio, y la peluca azul cayó hacia adelante cubriendo su rostro. La interacción terminó con Metcalf extendiendo su brazo derecho hacia la cabeza de Kennedy, aunque leve, si hizo contacto.

Metcalf permaneció en el juego, terminando con cuatro recepciones para 42 yardas. No estuvo disponible para los reporteros después y no apareció en su casillero el lunes durante los 45 minutos de disponibilidad para los medios. Metcalf ha hablado regularmente durante la temporada.