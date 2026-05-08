Santas del Potosí inician su camino en playoffs

Las Santas del Potosí se declaran listas para arrancar su participación en los playoffs de la temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil, cuando enfrenten este viernes a Calor de Cancún Femenil en una serie que promete emociones intensas.

La eliminatoria se jugará bajo el formato de ganar dos de tres partidos, por lo que los dos primeros encuentros se celebrarán en el Poliforum de Cancún los días viernes 8 y sábado 9 de mayo, ambos programados para las 19:15 horas.

La quinteta potosina buscará aprovechar su buen momento para dar el primer golpe en calidad de visitante y tomar ventaja en la serie. En caso de conseguir al menos una victoria en territorio quintanarroense, la definición regresará a San Luis Potosí para un tercer y decisivo encuentro programado el próximo 12 de mayo a las 20:00 horas en el Auditorio Miguel Barragán.

Las Santas llegan motivadas tras cerrar de manera positiva la fase regular del campeonato, destacando precisamente un importante triunfo como visitantes frente a Calor de Cancún, conseguido gracias a un triple en los últimos segundos del partido, resultado que evidenció el carácter competitivo y la capacidad de respuesta del conjunto celestial en momentos determinantes.

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