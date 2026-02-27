Santas del Potosí invita a campo de pruebas

Con la mira puesta en fortalecer su plantilla para la próxima campaña, el equipo Santas del Potosí llevará a cabo este domingo su tryout oficial, con el objetivo de detectar e integrar talento potosino a la quinteta celestial de cara a la temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil.

La convocatoria está dirigida a jugadoras que deseen demostrar su talento, habilidades y compromiso dentro de la duela, en busca de ganarse un lugar en el equipo profesional que representará a San Luis Potosí en una de las ligas más importantes del baloncesto nacional.

El proceso de visorias será encabezado por el head coach Luis Andrés García Sevilla, y se realizará el domingo 1 de marzo de 2026 a partir de las 15:00 horas en el Auditorio Miguel Barragán. Durante la jornada, las aspirantes tendrán la oportunidad de mostrar su nivel ante el cuerpo técnico del conjunto potosino mediante pruebas físicas y técnicas.

Este tryout forma parte del impulso al deporte y al desarrollo del talento local, brindando a las basquetbolistas potosinas la posibilidad de dar el salto al profesionalismo y formar parte de un proyecto competitivo.

Las jugadoras deberán presentarse con la indumentaria adecuada para realizar las pruebas programadas durante esta jornada de visorias.