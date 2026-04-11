Santas por fin ganan

Las Santas del Potosí lograron sacudirse la mala racha y consiguieron su primer triunfo de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, al imponerse 83-76 a las Freseras de Irapuato en el segundo juego de la serie, disputado en el Auditorio Miguel Barragán.

El encuentro arrancó con la intensidad esperada tras lo visto en el primer duelo, con un trámite cerrado y disputado en ambos lados de la duela. Fue el conjunto potosino quien logró tomar la delantera en el primer cuarto, cerrando con ventaja de 22-19.

Para el segundo periodo, las locales impusieron condiciones con una sólida defensa y mayor control del balón, lo que les permitió ampliar la diferencia. Por su parte, el conjunto guanajuatense tuvo dificultades para generar segundas oportunidades, por lo que el marcador al descanso favorecía a Santas por 47-33.

En el tercer cuarto, Freseras reaccionó con mejores transiciones ofensivas y mayor efectividad desde la línea de castigo, logrando adjudicarse el parcial. Sin embargo, Santas mantuvo la ventaja y llegó al último episodio con marcador de 64-58.

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El cierre fue intenso y físico, especialmente en la pintura, donde ambos equipos lucharon cada posesión. Ya en el "clutch time", la quinteta potosina logró sostener la ventaja para sellar el triunfo con marcador final de 83-76, cortando así una racha negativa de nueve derrotas consecutivas.

La figura del encuentro fue Kaia Harrison, quien registró 19 puntos, 6 rebotes y una asistencia. También destacó Kwanza Murray con 16 unidades, 3 rebotes y 2 asistencias. Por parte de Freseras, sobresalió Batabe Zempare, quien firmó un doble-doble con 18 puntos y 10 rebotes.

Las Santas del Potosí buscarán mantener el impulso cuando reciban a las Correcaminos UAT los próximos 16 y 17 de abril en el mismo escenario. En tanto, Freseras de Irapuato enfrentará un complicado compromiso en casa ante las Adelitas de Chihuahua.