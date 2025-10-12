Santiago Giménez evalúa la presión y el desempeño en la selección

GUADALAJARA, Jal., octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Después de la humillante derrota (4-0) que sufrieron ante Colombia en Arlington, Santiago Giménez mencionó algo que no coincide mucho con los mostrado en la cancha del AT&T Stadium.

El delantero del Milan de la Serie A asegura que el Tricolor "va por buen camino" y negó que exista presión al interior del equipo mexicano.

"Yo creo que estamos en buen camino, en buenas manos. Venimos de ser campeones de Copa Oro, campeones de Nations League, entonces creo que vamos bien. Al final, es futbol y puedes ganar, empatar o perder y, bueno, qué mejor que enfrentarte contra este nivel de selecciones que son las que vamos a ver y encontrar en el mundial. Creo que eso es lo que más nos va a ayudar", declaró el "Bebote".

Su momento con la Selección Nacional no es el mejor, dos goles en los últimos 12 partidos, ambos en encuentros amistosos, aumentan el nivel de exigencia para el "Chaquito"; sin embargo, negó presión sobre el tema personal.

"No, presión no existe. Yo creo que yo juego al futbol para disfrutar, para divertirme. Trato de ser ese niño que juega sin presión y, como te digo, no existe dentro de una cancha la presión", lanzó contundente.

Ante la ausencia de Raúl Jiménez, el canterano de Cruz Azul tiene la obligación de responder como eje de ataque en el esquema de Javier Aguirre. Ante Colombia fue un encuentro para el olvido y sabe que todos deben mejorar desde lo individual.

"Tratamos de olvidarnos del partido porque la verdad, como bien dices, hay que ser autocríticos, pero ya cambiar la página, porque tenemos otro rival mundialista enfrente y en pocos días, entonces, sí, hay que cambiar la página rápido y tratar de mejorar lo que hicimos mal. Primeramente individual y después colectivamente", concluyó.