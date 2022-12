Santiago Giménez "no siempre es bueno", aclara técnico del Feyenoord

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- El delantero mexicano Santiago Giménez aportó dos asistencias en el triunfo por 5-0 del Feyenoord sobre Emmen en un partido amistoso. En conferencia de prensa post partido, el director técnico del conjunto neerlandés señaló que el "Bebote" aún no está listo para ser titular, ya que "no siempre es bueno".

"Giménez es un jugador que lo ha hecho muy bien en la última media hora. No siempre es tan bueno en los primeros sesenta minutos. A menudo es más útil en la última media hora", comentó Arne Slot.

Sin embargo, destacó las condiciones físicas del mexicano, mismas que le sirven al equipo cuando entra de cambio ya que "el oponente está más cansado y él todavía está en forma. Viene de una competencia donde la dinámica de juego es completamente diferente", agregó.

"Había requisitos completamente diferentes para la posición de delantero. Está trabajando duro para dominar eso y lo hace tan bien que tiene mucha repercusión en la última media hora", señaló el entrenador.

La última vez que Santiago convirtió con la camiseta del Feyenoord fue en la última jornada de la fase de grupos de la Europa League, y dicho gol le sirvió al conjunto tulipán para acceder a la fase final de dicho torneo. Por lo pronto, en 18 partidos con su nuevo equipo lleva seis goles y una asistencia en partidos oficiales.