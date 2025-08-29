Santiago Giménez sufre anulación de gol en partido Milán vs Lecce en Serie A
Santiago Giménez experimenta la frustración de un gol anulado en duelo Milán vs Lecce de la Serie A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La polémica y la inconformidad se desató entre los aficionados mexicanos y 'rossoneros' luego de que, a pesar de la victoria del Milán (0-2) frente al Lecce, le anularan un gol a Santiago Giménez.
La jugada vino al minuto 60 del encuentro, tras un par de ocasiones falladas por parte del mexicano en la primera mitad, tras una buena recepción y una definición con la pierna derecha, parecía que anotaba su primer gol en la Serie A esta temporada. Sin embargo, el árbitro decidió anularlo.
¿Cómo fue el gol anulado a Santiago Giménez?
Recepción de espalda tras un pase entre líneas de Alexis Saelemaekers, y definición de derecha, cruzada, que batió al portero. 'Santi' había marcado un golazo, que después encendió la polémica, porque para muchos usuarios en redes sociales, no era fuera de lugar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aunque para el VAR, y el árbitro central, finalmente decidieron invalidarlo, apenas por centímetros.
"El Bebote" jugó 87 minutos en el triunfo de su equipo, donde los anotadores fueron Ruben Loftus-Cheek al 66' y Christian Pulisic al 86'. El AC Milán sumó sus primeros tres puntos de la campaña, ya que venía de perder en su primer partido ante el Cremonese.
no te pierdas estas noticias
Santiago Giménez sufre anulación de gol en partido Milán vs Lecce en Serie A
El Universal
Santiago Giménez experimenta la frustración de un gol anulado en duelo Milán vs Lecce de la Serie A
José Mourinho es despedido de Fenerbahçe por no clasificar a Champions
AP
Fenerbahçe toma la decisión de despedir a José Mourinho por no clasificar a la Champions League, dejando al entrenador en una encrucijada.
Ciclista británico Chris Froome operado tras accidente en Francia
AP
Chris Froome, ganador del Tour de Francia, se recupera tras cirugía por fractura vértebra y accidente en entrenamiento. Actualizaciones sobre su estado de salud.