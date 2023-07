Santos cae ante Orlando y queda fuera de Leagues Cup

A-AA+



Orlando, EU., julio 29 (EL UNIVERSAL).- Santos Laguna brindo uno de sus mejores juegos en la Leagues Cup, pero no fue suficiente y quedó eliminado de la competición al perder 3-2 ante el Orlando, en partido jugado en el Exploria Stadium.

El cuadro lagunero hizo un buen partido, jugando de tú al tú contra el rival, y se adelantó en el marcador por conducto del "Dedos" López al 41, pero cerca de terminar la primera mitad Orlando empató el marcador a través de McGuire.

La segunda parte no desmereció y los asistentes disfrutaron de un buen partido con llegadas en ambos lados, con dos equipos que se brindaron en todo momento buscando el triunfo y el pase a la siguiente ronda.

Orlando dio la voltereta al marcar el segundo tanto al 46 con Pereyra; pero Santos no se dejó y empató casi diez minutos después con Preciado.

Vino lo mejor del partido con llegadas de peligro en ambas porterías, pero todo parecía que se iría a tanta de penales.

Pero, en ese ida y vuelta, Cartagena aprovecho un contragolpe de Orlando para marcar el tercero y el pase a la siguiente ronda.