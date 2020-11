Santos golea 4-0 a Mazatlán y asegura repesca en casa

Este domingo los santos de Torreón lograron un triunfo que parecía imposible al vencer 4-0 en casa a Mazatlán FC, resultado que los pone por encima de Pachuca en el repechaje del torneo Guardianes 2020 por lo que recibirán en casa a los Tuzos.

Durante una primera parte donde Mazatlán se mostró propositivo pero chato al momento de definir, por lo que los Guerrero pudieron sobrellevar el vendaval y en la contra fueron agresivos, pero el marcador no se movió en los primero 45 minutos.

Al inicio del segundo tiempo, a los 48, Santos pudo romper el cero luego de un centro que se paseó en el área grande antes de encontrar Hugo Isaac Rodríguez quien punteó la pelota para el 1-0. Mazatlán adelantó filas y puso en predicamentos la meta coahuilense, aunque sin poder romper el cero.

Sin embargo, a los 58 la laxa defensiva del cuadro de Sinaloa permitió que Josecarlos Van Rankin recibiera el balón en el área grande, se acomodara y disparara para el 2-0 en favor de los locales.

El juego se volvía de ida y vuelta pues los visitantes no dejaron de luchar buscando un cierre digno de temporada, pero los albiverdes aprovecharon las facilidades que les otorgaron al perder el balón en la salida y luego de varios rebotes Hugo Isaac Rodríguez marcó de volea su segundo en la noche.

No obstante, los Guerreros apretaron el acelerador para buscar una mejor diferencia de goles y recibir el repechaje en casa, cosa que lograron cuando a los 89 les marcaron un dudoso penalti a favor que firmó Fernando Gorriarán en tiempo de compensación para cerrar con goleada de 4-0 la fase regular. Con este resultado Santos alcanza el octavo puesto y enfrentará a Pachuca (noveno de la general) en el repechaje que iniciará luego de la próxima fecha FIFA.