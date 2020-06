Santos habría renovado a Joao Maleck, preso en Puente Grande

El Santos Laguna tendría en activo en la Liga MX el registro del joven futbolista Joao Maleck, quien sigue en prisión por el cargo de homicidio culposo, debido a que hace un año provocó el choque automovilístico en el que murió la pareja, Fernanda Peña y Alejandro Castro, en calles de Zapopan, Jalisco.

Según medios en La Comarca, al ex del Porto B y Atlético Sevilla le fue renovado su contrato, pero sin goce de sueldo, mientras se espera la resolución del caso desde el penal de Puente Grande, según refirió su abogado, quien también señaló que el proceso en los juzgados está detenido por la contingencia sanitaria de coronavirus.

Por el momento, en el sitio web la consulta de las plantillas de los equipos en la Liga MX, incluyendo las categorías juveniles, no está disponible por trabajos de actualización de datos.

Por otro lado, la familia de las víctimas mortales del choque vehicular, lanzó un comunicado el pasado 25 de junio, para exigir justicia.

La carta, firmada por la señora Martha Álvarez, madre de Fernanda Peña, expresó que "he estado luchando en busca de justicia para mi hija, como cualquier madre lo haría, a pesar de los obstáculos que he tenido, de las influencias que decían tener y contra todo lo que me he topado y probablemente me tope, no claudicaré hasta ver que el responsable pague por sus hechos".