Artesanos mexicanos transforman barro en Árboles de la Vida admirados en el mundo

Santos Laguna vence a León con un marcador de 2-0 en el Apertura 2025

James Rodríguez no puede evitar la derrota de León frente a Santos Laguna

Por El Universal

Octubre 18, 2025 07:27 p.m.
A
Santos Laguna vence a León con un marcador de 2-0 en el Apertura 2025

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- El rugido de La Fiera se apagó. Al capitán colombiano, James Rodríguez, no le quedó nada más que bajar la mirada: León sufrió una estruendosa derrota (2-0) ante Santos Laguna, alejándose aún más de la zona de Play-In del Apertura 2025.

Mientras la tarde caía en el Estadio Corona, La Fiera vivió su séptima caída en el actual certamen. Escenario contrario para Los Guerreros, puesto que por fin se reencontraron con el triunfo. Después de hundirse ante los Rayados de Monterrey y las Águilas del América, la estrategia por fin les sonrió con una cuarta victoria en el torneo.

La Comarca Lagunera tardó, pero en el 29', Bruno Amione desafió los pronósticos: anotó de cabeza y le dio un primer gol a la escuadra coahuilense. Uno de dos, puesto que el futbolista argentino reapareció en el 59' para firmar un doblete que sepultó a León.

Una vez más, de cabezazo. Esto permitió que Los Guerreros se alejaran de lo más profundo de la tabla. No solamente escalaron posiciones, también le metieron el pie a La Fiera, hundiéndola en lo que se entrevé como una temporada para el olvido.

SLP

El Universal

