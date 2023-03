Santos vence a Xolos y se catapulta en zona de calificación

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- En un encuentro intenso y lleno de emociones entre Santos y Tijuana en el Estadio TSM Corona, los Laguneros se quedaron con tres puntos valiosos que los catapultaron a zona de clasificación al pasar del lugar 11 al ocho.

El encuentro inició con el esférico bastante peleado en media cancha, ambas escuadras se disputaron la posesión; sin embargo, ningún equipo pudo concretar una jugada de peligro. Conforme pasaron los minutos, los de casa estaban más sólidos en ideas y después de un par de intentos de disparos al arco rival, al cumplir los 45', Javier Correa abrió el marcador con un letal cabezazo. Luego del gol, los visitantes despertaron y en el tiempo agregado empataron el marcador gracias a Alexis Canelo, que con un cañonazo desde los linderos del área firmó el 1-1 para irse al descanso.

Para la segunda mitad, ambos equipos buscaron la victoria, pero fueron nuevamente los Guerreros los que se adelantaron y lograron la ventaja en el marcador con el doblete de Correa (52'), quien dejó sin oportunidad al guardameta de Xolos con un potente remate. La historia se repitió y la Jauría, en su intento de no darse por vencida, se fue al frente y a Santos le duró poco la ventaja, pues, al 58', Lucas Rodríguez puso el 2-2 tras recibir un pase filtrado.

Ambas escuadras sabían que se estaban jugando escalar a una posición de liguilla, por lo que con gran técnica iban y venían de un lado a otro con varios intentos y fue al 74' que Matheus Dória se encontró con el esférico y remató para poner el tercero para la Comarca Lagunera. Aunque Tijuana no se dio por vencido y buscó en todo momento el empate, no alcanzaron a rescatar el encuentro.

Este partido fue vital para ambas escuadras, pues quien resultara ganador le robaría el puesto ocho al Cruz Azul y se mantendría en zona de Liguilla, suma que hicieron efectiva los dirigidos por Eduardo Fentanes; mientras que los dirigidos por Miguel Herrera se quedaron con 11 puntos y se rezagaron en el puesto 13. Para la jornada 12, Santos visitará a León en el Estadio Nou Camp, mientras que Xolos recibirá al Toluca en el Estadio Caliente.