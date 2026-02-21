Sassuolo gana con doblete de Berardi

SASSUOLO.- Sassuolo anotó el viernes dos veces en los cinco minutos previos al descanso para allanar el camino hacia una victoria por 3-0 que profundizó los ya considerables problemas de Verona en la lucha por evitar el descenso en la Serie A.

Verona acumulaba 11 partidos de liga sin ganar y está en el último lugar, igualado a puntos con el Pisa.

Ambos clubes están a nueve puntos de la salvación, y Pisa afronta un partido decisivo el lunes contra la Fiorentina, el equipo que está seis puntos por encima de ambos en el tercer puesto de descenso.

Andrea Pinamonti marcó el primer gol de Sassuolo con un disparo desviado y, cuatro minutos después, Domenico Berardi añadió el segundo. Aunque el portero de Verona detuvo el penal, Berardi fue más rápido en la jugada posterior y envió a la red el rechace.

Berardi completó la cuenta a los 17 minutos de la segunda parte, cuando culminó sugol con un rápido contraataque.

Para completar la desgracia del Verona, Al Musrati fue expulsado por una segunda infracción merecedora de tarjeta amarilla a cinco minutos del final.

El resultado prolongó la buena racha reciente de Sassuolo que ha sumado 12 puntos de los últimos 15. Subió dos puestos hasta el octavo lugar de la tabla de posiciones.