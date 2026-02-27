Scherzer y Azulejos acuerdan por 1 año

NUEVA YORK.- Max Scherzer regresa a los Azulejos de Toronto.

Cumplidas dos semanas de los entrenamientos de primavera, el as galardonado en tres ocasiones con el Cy Young llegó a un acuerdo con los actuales campeones de la Liga Americana, por un año y 3 millones de dólares, dijo a The Associated Press a primera hora del jueves una persona familiarizada con las negociaciones.

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que Scherzer superara el examen médico y aún no se había anunciado.

Scherzer, de 41 años, puede ganar otros 10 millones de dólares en bonificaciones por rendimiento, a partir de 65 entradas lanzadas. Recibe 1 millón por 65 entradas y 1 millón adicional por cada 10 entradas más hasta llegar a 155.

El lanzador tuvo una marca de 5-5 con una efectividad de 5.19 en 17 aperturas y 85 entradas con los Azulejos la temporada pasada, su 18va en las Grandes Ligas.

Hizo tres aperturas en la postemporada, al vencer a Seattle 8-2 en el cuarto juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, antes de abrir en dos ocasiones la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

Cubrió cuatro innings y un tercio, permitiendo una carrera, en el séptimo juego y se retiró entre una gran ovación de los aficionados en Toronto, pero los Azulejos perdieron 5-4 en 11 entradas.

Firmó un contrato de un año y 15,5 millones de dólares con Toronto en febrero de 2025.

De nuevo agente libre este invierno, está listo para reincorporarse a los Azulejos y aportar aún más profundidad a una rotación sólida que se espera incluya alguna combinación de Dylan Cease, Kevin Gausman, Shane Bieber, Trey Yesavage, Cody Ponce, José Berríos y Eric Lauer.