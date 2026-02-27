logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Scherzer y Azulejos acuerdan por 1 año

Por AP

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Scherzer y Azulejos acuerdan por 1 año

NUEVA YORK.- Max Scherzer regresa a los Azulejos de Toronto.

Cumplidas dos semanas de los entrenamientos de primavera, el as galardonado en tres ocasiones con el Cy Young llegó a un acuerdo con los actuales campeones de la Liga Americana, por un año y 3 millones de dólares, dijo a The Associated Press a primera hora del jueves una persona familiarizada con las negociaciones.

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que Scherzer superara el examen médico y aún no se había anunciado.

Scherzer, de 41 años, puede ganar otros 10 millones de dólares en bonificaciones por rendimiento, a partir de 65 entradas lanzadas. Recibe 1 millón por 65 entradas y 1 millón adicional por cada 10 entradas más hasta llegar a 155.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El lanzador tuvo una marca de 5-5 con una efectividad de 5.19 en 17 aperturas y 85 entradas con los Azulejos la temporada pasada, su 18va en las Grandes Ligas.

Hizo tres aperturas en la postemporada, al vencer a Seattle 8-2 en el cuarto juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, antes de abrir en dos ocasiones la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

Cubrió cuatro innings y un tercio, permitiendo una carrera, en el séptimo juego y se retiró entre una gran ovación de los aficionados en Toronto, pero los Azulejos perdieron 5-4 en 11 entradas.

Firmó un contrato de un año y 15,5 millones de dólares con Toronto en febrero de 2025.

De nuevo agente libre este invierno, está listo para reincorporarse a los Azulejos y aportar aún más profundidad a una rotación sólida que se espera incluya alguna combinación de Dylan Cease, Kevin Gausman, Shane Bieber, Trey Yesavage, Cody Ponce, José Berríos y Eric Lauer.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa
Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa

Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa

SLP

AP

Stuttgart superó a Celtic y avanzó a octavos de final, mientras Giroud anotó para Lille en prórroga.

Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial
Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial

Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial

SLP

AP

Estados Unidos negó visas a funcionarios cubanos, pero no a jugadores, según fuentes oficiales.

México se consolida como protagonista en UFC
México se consolida como protagonista en UFC

México se consolida como protagonista en UFC

SLP

El Universal

La UFC ha convertido a México en un mercado clave con campeones y gran afición.

El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños
El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños

El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños

SLP

El Universal

La narrativa del futbol femenil debe ser propia y diferente al varonil para evitar vicios y violencia, según Sainz.