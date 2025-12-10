logo pulso
Schwarber regresa con Filadelfia

Por AP

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Schwarber regresa con Filadelfia

ORLANDO.- Kyle Schwarber se queda en Filadelfia.

Schwarber acordó un contrato de cinco años y 150 millones de dólares con los Filis, informó a The Associated Press una fuente con conocimiento de la negociación.

La fuente habló el martes con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún no ha sido anunciado. ESPN fue el primer medio en informar sobre el nuevo contrato.

Schwarber era uno de los nombres más destacados en la agencia libre. Su nuevo contrato con Filadelfia podría propiciar más actividad en las reuniones de invierno del béisbol, ya que sus otros pretendientes tendrán que ejecutar sus planes alternativos.

Schwarber viene de una fantástica temporada con los Filis, estableciendo récords personales con 56 jonrones, el mejor de la Liga Nacional, y 132 carreras impulsadas, la cifra más alta de las Grandes Ligas. También anotó 111 carreras, un récord personal, al lider al club a su segundo título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional.

Los 23 jonrones de Schwarber contra lanzadores zurdos establecieron un récord de las Grandes Ligas para un bateador izquierdo, superando a Stan Musial (1949) y Matt Olson (2021) con 22.

Ganó el Derby de Jonrones del Juego de Estrellas de este año al conectar tres cuadrangulares en un desempate, y terminó segundo en la carrera por el MVP de la Liga Nacional detrás de Shohei Ohtani, el astro de los Dodgers.

