Scott Boras anuncia proceso de firma de Tatsuya Imai en las Grandes Ligas

Tras destacada temporada en la Liga del Pacífico, Tatsuya Imai busca unirse a un equipo de las Grandes Ligas. Detalles sobre su desempeño y expectativas.

Por AP

Noviembre 12, 2025 07:21 p.m.
LAS VEGAS (AP) — Tatsuya Imai entrará en el proceso de promoción de sus servicios a partir del 19 de noviembre, afirmó el agente Scott Boras el miércoles, con lo que se abre un plazo de 45 días para que el lanzador japonés firme con un equipo de las Grandes Ligas.

Boras comparó a Imai con Yoshinobu Yamamoto, quien fue elegido el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial después de ayudar a los Dodgers de Los Ángeles a derrotar a Toronto en siete juegos.

"Ciertamente, ha hecho todo lo que Yamamoto ha hecho", comentó Boras en las reuniones de gerentes generales de la MLB.

Añadió que la durabilidad de Imai debería ser un punto de venta.

"Le encantan los grandes mercados", expresó Boras. "Revisamos la lista de lugares donde querría jugar y, créanme, es alguien que realmente quiere estar en un equipo ganador y competir al más alto nivel".

El lanzador derecho de 27 años tuvo un récord de 10-5 con una efectividad de 1.92 esta temporada con los Leones de Seibu de la Liga del Pacífico. Ponchó a 178 bateadores en 163 entradas y dos tercios.

Imai tiene un récord de 58-45 con una efectividad de 3.15 en ocho temporadas con Seibu. Ha recetado 907 ponches en 963 innings y dos tercios, y ha sido tres veces elegido al juego de estrellas.

Imai lanzó ocho entradas de un juego sin hit combinado contra Fukuoka el 18 de abril. Ponchó a 17 contra Yokohama el 17 de junio, rompiendo el récord anterior del equipo de Daisuke Matsuzaka, de 16 en 2004.

Bajo el acuerdo de promoción de las Grandes Ligas con el béisbol profesional de Japón, el equipo interesado tendría que pagar una tarifa del 20% de los primeros 25 millones de dólares de un contrato con las mayores, incluidos los bonos ganados y las opciones. El porcentaje baja al 17,5% de los siguientes 25 millones de dólares y al 15% de cualquier cantidad superior a 50 millones de dólares. Habría una tarifa suplementaria del 15% de cualquier bono ganado, tabuladores salariales y opciones ejercidas.

