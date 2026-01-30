Se acabó la novela, Veiga viene al Ame

CIUDAD DE MÉXICO.- América al fin pudo concretar el fichaje del atacante brasileño Raphael Veiga. El todavía elemento del Palmeiras se convertirá en nuevo futbolista de las Águilas.

Los azulcrema y el Verdao llegaron a un acuerdo por el delantero de 30 años. La operación consiste en un préstamo con opción a compra, conforme a objetivos trazados para Veiga.

El préstamo concluirá a mediados de diciembre del año en curso y en este lapso el América absorberá el sueldo de Raphael, mismo que oscila entre los 2.7 y 3 millones de dólares.

Si el futbolista brasileño cumple con los objetivos y además, gusta al equipo, el América se verá obligado a comprar la carta del atacante tazado en siete millones de dólares.

Por el préstamo, las Águilas pagarán 1.5 millones de dólares al cuadro brasileño; se espera que llegue a Ciudad de México en los próximos días a realizar los exámenes médicos de rigor.

¿Quién será el extranjero sacrificado en el América?

América tiene "asegurado" a Rapahael Veiga, delantero de 30 años, como refuerzo para este torneo Clausura 2026; sin embargo, aún tiene un tema pendiente para poder ficharlo.

Los azulcrema deben desprenderse de un extranjero más, al tener ocupadas las nueve plazas de jugadores No Formados en México y el sacrificado estaría entre tres nombres: Víctor Dávila, Rodrigo "Búfalo" Aguirre y Raúl Zúñiga.

El "Búfalo" Aguirre se perfila como el atacante que deje el Nido, ya que podría convertirse en nuevo refuerzo de los Tigres, según reportes en Nuevo León.