Se complica la renovación de Emanuel Aguilera con el América

Emanuel Aguilera es un pilar importante en el esquema del técnico Miguel Herrera, aunque su continuidad sigue en el aire, porque le quedan pocos meses para finalizar contrato y el América todavía no toca el tema de su renovación.

"Por la pandemia (de coronavirus) no se ha podido hablar de la renovación, esperemos que se normalice esta situación y podamos sentarnos a hablar de una renovación", explicó el zaguero argentino que firmó de azulcrema hasta el 31 de diciembre de 2020.

Aguilera aterrizó en el Nido de Coapa en el Clausura 2018, procedente del Tijuana, donde estuvo bajo las órdenes de "El Piojo" Herrera. Como azulcrema se consolidó de inmediato y suma ocho anotaciones en juegos de Liga MX; su valor en la actualidad rebasa los 2 millones de dólares.

Pero ¿qué desea el defensa argentino de 30 años de edad?

"Quiero seguir consolidándome como titular (en América), seguir haciendo historia con el club, ayudar para lograr títulos, es los que se exige en el día a día de esta institución.

"Sí, (antes del parón del Clausura 2020) estaba logrando regularidad, muchos partidos sin interrupción, pero también tuve otros momentos buenos, mejores", agregó el futbolista en una videoconferencia que el América transmitió en Youtube.

Sobre el tema de las plazas de "No Formado en México", que se ajustarán a 11 "NFM" para el siguiente torneo, Aguilera aplaudió la medida.

"Siendo extranjero, siento que están bien esas medidas, para el bien de los jugadores mexicanos, porque tendrían más oportunidades".

Finalmente, "Ema" reiteró su postura sobre una cuestionamiento que le hicieron hace una semana, sobre la posibilidad de jugar para la selección Mexicana al estar fuera del radar de la Albiceleste.

"No tuve acercamiento con alguien (de Selección). Me lo habían preguntado la otra vez, hace unos días y fue como de sorpresa, de verdad que no lo imaginé nunca porque uno siempre sueña con jugar con su país, pero hoy viviendo tantos años en México sería lindo, pero tampoco es que me he puesto a pensarlo, porque hay muy buenos jugadores en la Selección Mexicana y seguramente no haría falta", concluyó.