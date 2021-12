Se disparan precios de los boletos para la final de la Liga MX

Si los consumidores han estado en aprietos por la inflación, los futboleros que quieren ir al partido de la final Atlas contra León en el Estadio Jalisco, pasan más apuros. Si hace tres años, el boleto más caro para el clásico contra Chivas (en palco), costaba 2 mil pesos, quien desee ver el juego de vuelta y no tenga abono, desembolsará 5 mil 500 pesos, un aumento de 56%.

Pero el aumento porcentual no es parejo: los boletos más baratos en ese clásico, costaban 250 pesos, la del domingo será de 975, equivalente a 74% más caro.

En Guadalajara, los boletos para juegos del Atlas son más caros que los de Chivas; sin embargo, el precio que se dio a conocer provocó desde críticas hasta burlas en redes sociales. El mensaje que más se repitió fue el de: los aficionados de Atlas tuvieron 70 años para ahorrar, en referencia a los años que han pasado desde que los Zorros consiguieron su último título. La demanda por entradas no cayó y el lunes hubo tumultos y bronca entre aficionados.

Cabe recordar que el precio más alto en semifinales contra Pumas fue de 2 mil 950 pesos.

Los costos que fijó Cruz Azul para el juego en que rompió la maldición de 23 años sin títulos, marca un notable contraste con los del Atlas. En mayo, quienes vieron a La Máquina desembolsaron 2 mil 200 pesos por un asiento en palco, 800 por uno en la lateral y 600 por cabecera.

Este martes, las filas de aficionados seguían afuera del Estadio Jalisco, pues los abonados acudieron para adquirir sus entradas.

EN EL BAJÍO. El otro club involucrado en la final, el León, anunció que la venta general para el cotejo de mañana inicia hoy: los "tickets" van desde los 500 pesos en la zona "Sol", hasta mil 200 en zona "A", pasando por 900 en preferente.