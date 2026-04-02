Se imponen Rockies a Azulejos en extrainnings

TORONTO.- El bateador emergente Tyler Freeman conectó un sencillo productor en la décima entrada y los Rockies de Colorado vencieron 2-1 a los Azulejos de Toronto el miércoles.

Troy Johnston pegó dos imparables, incluido un sencillo que empató el juego en la octava, y los Rockies ganaron su primera serie de la temporada.

Colorado tiene marca histórica de 3-12 en Toronto.

Freeman abrió el décimo episodio con un sencillo por el centro ante el zurdo Brendon Little (0-1), y remolcó al corredor automático Brenton Doyle.

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Brennan Bernardino (1-0) lanzó una entrada para llevarse la victoria y Jimmy Herget cerró para su primer salvamento, al retirar al dominicano Vladimir Guerrero Jr. para el último out y dejar varada en tercera la carrera del empate.

Kevin Gausman, de Toronto, estuvo perfecto durante cuatro entradas antes de que el venezolano Ezequiel Tovar terminara un turno de 11 lanzamientos con un sencillo para abrir la quinta.

TJ Rumfield se embasó por elección del fildeador, pero Gausman ponchó a Jordan Beck y Brett Sullivan antes de que Rumfield fuera forzado out en segunda.

Gausman permitió dos imparables y ponchó a 10 en seis entradas en blanco. Es el único lanzador desde 1900 que ha ponchado a 10 o más y no ha otorgado bases por bolas en sus dos primeras aperturas de una temporada.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 5-1.