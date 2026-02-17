Se lanza vs. el Tri ministro sudafricano

CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá está cada vez más cerca de comenzar, un torneo que genera gran expectativa y que iniciará en el histórico Estadio Azteca.

En medio de una gran fiesta, la Selección Mexicana de Javier Aguirre se enfrentará a Sudáfrica en un juego que recordará lo ocurrido en 2010, año en el que ambas naciones se midieron en un duelo que terminó con empate (1-1).

Con ese antecedente, y ambos países a la espera del silbatazo inicial, una voz tomó relevancia en África al dar un pronóstico favorable para su nación.

Se trata de Gayton McKenzie, ministro de Deportes de Sudáfrica, quien no dudó en expresar su predicción para el duelo y afirmó que el Tricolor caerá ante su afición.

"El juego inaugural es muy importante y sabemos que hay mucha presión, pero habrá 92,000 personas en el estadio y millones apoyando a México; ese estrés es un factor en contra para los locales. Sabemos que somos una amenaza para México", mencionó.

McKenzie, decidido a motivar a sus estrellas antes del viaje de su selección, estará presente en el duelo que marcará el inicio de la edición histórica del Mundial de la FIFA con 48 selecciones.