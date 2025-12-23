Se mudarán los Chiefs a Kansas

TOPEKA, Kansas.- Los Chiefs de Kansas City anunciaron el lunes que dejarán su antiguo hogar en el Estadio Arrowhead por un nuevo estadio techado que se construirá al otro lado de la frontera estatal entre Kansas y Missouri, y que estará listo para el inicio de la temporada 2031.

El anuncio se produjo poco después de que un consejo de legisladores de Kansas votara por unanimidad dentro de una sala llena en el Capitolio estatal para permitir la emisión de bonos STAR, que cubrirán hasta el 70% del costo del estadio y del distrito de uso mixto que lo acompañará.

Los bonos se pagarán con los ingresos estatales de los impuestos sobre las ventas y el alcohol generados en un área definida a su alrededor.

"La ubicación de los juegos de los Chiefs cambiará", dijo el dueño de los Chiefs, Clark Hunt, después de la reunión, "pero algunas cosas no cambiarán. Nuestros aficionados seguirán siendo los más ruidosos de la NFL, nuestros juegos seguirán teniendo el mejor lugar del mundo para hacer parrilladas en el estacionamiento, y nuestros jugadores y entrenadores estarán listos para competir por campeonatos, porque dentro o fuera del campo, somos grandes soñadores y estamos listos para el próximo capítulo".

Los Chiefs pretenden que su proyecto de estadio de 3.000 millones se construya en Kansas City, Kansas, cerca del Kansas Speedway y de un distrito comercial conocido como The Legends. La zona alberga el Children´s Mercy Park, sede del club Sporting Kansas City de la MLS, y Legends Field, hogar del equipo de béisbol de ligas menores Kansas City Monarchs .

El equipo también planea construir una instalación de prácticas de 300 millones en el suburbio de Olathe, Kansas, en el área metropolitana de Kansas City.

"El anuncio de hoy es verdaderamente histórico. De hecho, es un poco surrealista", señaló la gobernadora de Kansas, Laura Kelly. "El anuncio de hoy tocará las vidas de los habitantes de Kansas. El anuncio de hoy cambia totalmente las reglas del juego".