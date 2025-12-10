Se realizó con éxito Lid Atlética Canaco

El pasado domingo 7 de diciembre se llevó a cabo con gran éxito la Carrera Atlética CANACO 2025, celebrada en el interior del Parque Tangamanga I, donde más de 300 corredores se dieron cita para competir en las distancias de 5 y 10 kilómetros. El evento, organizado en conjunto con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), reunió a atletas locales y foráneos en una mañana llena de energía, solidaridad y espíritu deportivo.

Desde tempranas horas, los participantes comenzaron a congregarse para iniciar una jornada que destacó por su ambiente familiar, la buena organización y la intensidad en cada una de las categorías. Al final, el cronómetro y el esfuerzo de los corredores definieron a los triunfadores en ambas distancias.

Resultados Categoría Libre Femenil 10 Km: 1. Aide Laura Hernández Rivera – MAC-S Team – 40:25; 2. Romina Ortuño Medina – Libre – 46:13; 3. Montserrat Ortuño Clapera – Libre – 47:42. Categoría Libre Varonil 10 Km: 1. César Morales Monreal – Libre – 32:31; 2. Miguel Ángel Márquez Alemán – Club Libanés – 33:03; 3. Jesús Gabriel Pacheco García – Simba – 38:56.

Resultados Categoría Libre Femenil 5 Km: 1. Esmeralda Ramos – Joselos Team – 20:30; 2. América Morales Monreal – Anibals Team – 21:25; 3. Jessica Fernández – Grupo Valoran – 25:45. Categoría Libre Varonil 5 Km: 1. Ezequiel Moreno Torres – Anibals Team – 17:25; 2. Ricardo Amador Rodríguez – Libre – 17:51; 3. Alfredo Alonso Pardo Pérez – Runners Aguaje – 18:47.

