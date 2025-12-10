logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Se realizó con éxito Lid Atlética Canaco

Por Romario Ventura

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Se realizó con éxito Lid Atlética Canaco

El pasado domingo 7 de diciembre se llevó a cabo con gran éxito la Carrera Atlética CANACO 2025, celebrada en el interior del Parque Tangamanga I, donde más de 300 corredores se dieron cita para competir en las distancias de 5 y 10 kilómetros. El evento, organizado en conjunto con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), reunió a atletas locales y foráneos en una mañana llena de energía, solidaridad y espíritu deportivo.

Desde tempranas horas, los participantes comenzaron a congregarse para iniciar una jornada que destacó por su ambiente familiar, la buena organización y la intensidad en cada una de las categorías. Al final, el cronómetro y el esfuerzo de los corredores definieron a los triunfadores en ambas distancias.

Resultados Categoría Libre Femenil 10 Km: 1. Aide Laura Hernández Rivera – MAC-S Team – 40:25; 2. Romina Ortuño Medina – Libre – 46:13; 3. Montserrat Ortuño Clapera – Libre – 47:42. Categoría Libre Varonil 10 Km: 1. César Morales Monreal – Libre – 32:31; 2. Miguel Ángel Márquez Alemán – Club Libanés – 33:03; 3. Jesús Gabriel Pacheco García – Simba – 38:56.

Resultados Categoría Libre Femenil 5 Km: 1. Esmeralda Ramos – Joselos Team – 20:30; 2. América Morales Monreal – Anibals Team – 21:25; 3. Jessica Fernández – Grupo Valoran – 25:45. Categoría Libre Varonil 5 Km: 1. Ezequiel Moreno Torres – Anibals Team – 17:25; 2. Ricardo Amador Rodríguez – Libre – 17:51; 3. Alfredo Alonso Pardo Pérez – Runners Aguaje – 18:47.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rafa Márquez será el nuevo técnico de la Selección Mexicana
Rafa Márquez será el nuevo técnico de la Selección Mexicana

Rafa Márquez será el nuevo técnico de la Selección Mexicana

SLP

El Universal

Ivar Sisniega desmiente rumores y asegura que Rafa Márquez dirigirá al Tri después de la Copa del Mundo.

Linda Caicedo marca gol decisivo para la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones Femenina
Linda Caicedo marca gol decisivo para la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones Femenina

Linda Caicedo marca gol decisivo para la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones Femenina

SLP

AP

Juventus arrasa 5-0 a St. Pölten, PSG sin victorias; Arsenal se impone en casa

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura
Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

SLP

AP

Mujeres aymaras encuentran en el balonmano una forma de mantenerse activas en Bolivia

Importante victoria del Liverpool en la Champions League
Importante victoria del Liverpool en la Champions League

Importante victoria del Liverpool en la Champions League

SLP

AP

Szoboszlai se convierte en figura clave en el triunfo del Liverpool sobre el Inter de Milán