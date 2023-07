Se sincera Helmut Marko sobre la remontada de "Checo" Pérez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL).- El asesor de Red Bull, Helmut Marko, felicitó al mexicano Sergio "Checo" Pérez por subir al podio del Gran Premio de Austria. Y es que, tras varias semanas de tensión, "Checo" rompió su mala racha y quedó en el tercer lugar de la carrera.

Ante esto, Helmut Marko no dudó en felicitar al tapatío. Sin embargo, también aprovechó para recalcar que, recientemente, el mexicano ha cometido muchas "imprudencias".

"Uno también tiene que elogiar a "Checo" este fin de semana. [...] Manejó con superioridad, esta vez no hizo ninguna imprudencia", puntualizó en entrevista para el medio austriaco ORF.

En días anteriores, Marko criticó severamente las participaciones de Sergio Pérez en la máxima categoría del automovilismo. De ahí que su reacción sorprendiera a los fanáticos de la Fórmula 1.

"Algunas veces vi a 'Checo' sobre los límites de la pista, pero, para nosotros, un fin de semana así en nuestra casa es increíble. Esta vez, felicitaciones para "Checo" por lo logrado", finalizó el asesor de Red Bull.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

"Checo" Pérez tiene claro su siguiente objetivo: el Gran Premio de Gran Bretaña. La carrera se celebrará el próximo domingo, 9 de julio, a las 8:00 (hora del centro de México).

"Ha sido una carrera dura desde atrás, sobre todo porque no estaba al 100%, pero hemos sacado el máximo. ¡Ahora vamos a Silverstone!", escribió en piloto mexicano en redes sociales.