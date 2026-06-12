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Seager lidera victoria de Rangers ante Reales

Por AP

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Seager lidera victoria de Rangers ante Reales
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      Kansas City, Misuri.- Corey Seager conectó un jonrón y un sencillo para liderar a los Rangers de Texas a una victoria de 4-2 el jueves sobre los Reales de Kansas City.

      Los Rangers ganaron dos de tres a los Reales y han ganado nueve de 12 juegos y cuatro series consecutivas para llegar a .500 — con marca de 34-34 — por primera vez desde el 1 de mayo.

      Texas se adelantó 2-0 con un doble productor de Brandon Nimmo en la primera entrada y un sencillo de toque de bola de sacrificio del venezolano Elias Díaz en la segunda.

      Abriendo la tercera, Seager conectó su noveno jonrón, que cayó en el bullpen del jardín derecho, ante el abridor de los Reales Michael Wacha.

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      Rocker salió con dos outs en la quinta después de permitir dos carreras y cinco hits. Jacob Latz (2-1), el último de tres relevistas de Texas, ponchó a tres en dos entradas sin permitir hits.

      Wacha (4-5) permitió cuatro carreras y nueve hits en siete entradas, con una base por bolas y dos ponches. Kansas City ha perdido seis juegos consecutivos en los que Wacha ha sido el abridor, por un margen combinado de 10 carreras. En cada apertura ha recibido respaldo ofensivo de tres carreras o menos.

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