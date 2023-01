Sebastian Korda alcanza sus primeros cuartos de Grand Slam

Sebastian Korda debió sufrir de todo un poco el domingo en el Abierto de Australia. Remontar una desventaja inicial ante un rival con mejor ránking. Un saque por ratos endeble. Los altibajos del desempate del quinto set, marcado por errores de ambos jugadores.

Al final de todo, el estadounidense de 22 años accedió a sus primeros de cuartos de final de un Grand Slam al llevarse los últimos tres puntos para doblegar 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 (10-7) al polaco y décimo preclasificado Hubert Hurkacz.

"Esos son los puntos más difíciles de ganar, esos tres", dijo Peter, quien ganó el campeonato de 1998 en Australia tras derrotar al chileno Marcelo Ríos en la final. "Son brutales".

El joven Korda ha adoptado la costumbre de tocar los rótulos que muestran los títulos ganados por su padre y mentor Andre Agassi en el pasillo que lleva a la pista de la arena Rod Laver.

"Cada vez que paso por ahí, siempre les tocó con el puño", dijo Korda. "Como que me hace sentir que ellos están conmigo. Siempre tengo la seguridad que me están acompañando, de alguna manera. Ambos son especiales para mí. Me han ayudado inmensamente".

La madre de Korda también fue tenista profesional y sus dos hermanas mayores compiten en el circuito profesional de golf. Siguen de cerca a su "Sebi" por televisión desde Estados Unidos durante el Abierto de Australia, pese a diferencia de 16 horas entre la coste del Este y Melbourne.

"Acabo de hablar por teléfono con ellas", dijo Korda sobre sus padres. "Iban a tratar de irse a dormir".

Korda venía de derrotar a Daniil Medvedev, el campeón del US Open de 2021 y finalista en Melbourne Park en cada de una de las pasadas ediciones

Por el pase a las semifinales, Korda (29no cabeza de serie) se las verá contra el ruso Karen Khachanov (18vo). El otro cruce de cuartos de final en la parte alta del cuadro tendrá como protagonistas al sorprendente checo Jiri Lehecka frente al griego Stefanos Tsitsipas (3er preclasificado), quien superó al italiano Jannik Sinner (15to) por 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 en 4 horas.

"Siento que pasé todo un siglo en esta pista... Se sintió como una eternidad", comentó Tsitsipas, quien también derrotó a Sinner en Australia hace un año. "Vaya noche. Fue soberbio".

Korda es uno de cuatro hombres estadounidenses que alcanzaron los octavos de final, acompañado por Ben Shelton, J.J. Wolf y Tommy Paul — que jugarán el lunes — la mayor cantidad de jugadores del país en Australia desde que un total de cuatro lo hizo en el torneo de 2004.

"Es fabuloso", dijo Korda. "Una tremenda camada viene en camino. Vamos a poder hacer cosas especiales en los próximos años".

Khachanov, semifinalista del US Open el año pasado, despachó 6-0, 6-0, 7-6 al japonés Yoshihito Nishioka. Lehecka desembarcó en Australia con marca de 0-4 de por vida en citas de Grand Slam, pero se instaló en los cuartos de fin tras tumbar al canadiense Felix Auger-Aliassime (6to cabeza de serie) por 4-6, 6-3, 7-6 (2), 7-6 (3).

"Lo vamos a ver con frecuencia en el futuro", dijo Auger-Aliassime.

Mientras que Novak Djokovic, quien enfrentará al local Alex di Miñaur el lunes, es el único campeón de Grand Slam que sigue en carrera — el serbio es dueño de 21, nueve en el Melbourne Park — Tsitsipas es apenas el otro con la experiencia de haber alcanzado una final. El griego perdió ante Djokovic en el Roland Garros de 2021 y ha disputado las semifinales en Australia en tres ocasiones.

Tsitsipas, de 24 años, fue de más a menos contra Sinner. Fue claro dominador en los primeros sets, bajó de revoluciones en los siguientes dos y finalmente apuró el paso tras un quiebre de servicio que le puso arriba 4-2 en el quinto.

"No perdí la calma, como el señor Rod Laver solía hacer en su época de jugar", dijo Tsitsipas, aludiendo a la leyenda del tenis australiano que estaba entre los presentes.