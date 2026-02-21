logo pulso
Secundaria Técnica 86 nueva monarca

Por Romario Ventura

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Secundaria Técnica 86 nueva monarca

El equipo de futbol femenil de la Escuela Secundaria Técnica 86 de Villa de Pozos se proclamó campeón en la etapa de Zona Escolar 16 y posteriormente en la fase regional, asegurando así su pase a la etapa estatal.

En la fase de zona, los encuentros se llevaron a cabo en la Escuela Secundaria Técnica 90, donde las jugadoras demostraron su calidad y trabajo en equipo para conquistar el primer título. Más adelante, en la etapa regional celebrada en la Escuela Secundaria Dionisio Zavala, el conjunto volvió a imponerse para obtener el boleto al Estatal.

El equipo campeón está conformado por: Lesly Janet Gómez Alonso; Sofía Montserrat Márquez Delgado; Tania Guadalupe Sánchez García; Evelyn Jocelyn Morquecho García; Alexa Jaqueline Limón López; Vannia Guadalupe Sánchez García; Valeria Montserrat Azanza Gutiérrez; Andriana Jamileth García Meléndez; Montserrat Guadalupe Pérez Castillo y Victoria Estefanía Burgos Rodríguez.

El plantel es dirigido por el entrenador David Jesús Bustamante Martínez, con el apoyo de su auxiliar Jorge Omar Martínez Soteño. Al frente de la institución se encuentra el director Valentín Villegas de la Rosa, quien ha respaldado el impulso al deporte escolar. La comunidad educativa destacó el apoyo fundamental de los padres de familia y de la asociación de padres, cuyo respaldo ha sido clave en el desarrollo y éxito del equipo.

Con este logro, la Secundaria Técnica 86 de Villa de Pozos representará a su zona en la etapa estatal, con la ilusión de continuar cosechando triunfos.

