Seguidor del Marsella hace huelga de hambre para que vendan a jugador

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- En todo el mundo hay jugadores que conectan con la afición y quienes son los "villanos" de cada equipo. En Francia, un aficionado pidió la salida de un futbolista de una manera particular: empezando una huelga de hambre.

Se trata de Leonardo Balerdi y la petición del aficionado al Olympique de Marsella, que fue a las instalaciones del club después del empate 2-2 frente al Racing de Estrasburgo donde el futbolista argentino fue expulsado antes de la media hora de partido. Actualmente, el único equipo francés en conquistar la Champions League está en el segundo lugar de la Ligue 1 por debajo del Paris Saint-Germain, a quien eliminó en octavos de final de la Copa de Francia.

"¡Fuera! Ya no te queremos. Estoy haciendo huelga de hambre para librarme de Balerdi, el pueblo de Marsella ya no te quiere. Respétanos, gracias" dice el cartel hecho por el aficionado.

El defensor argentino, que jugó en Boca Juniors y llegó en 2020 al Marsella, disputó 27 partidos hasta ahora y si bien no aportó ningún gol, tiene una asistencia.

