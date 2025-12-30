Seguirá jugando CR7 hasta marcar mil goles
ROMA, Italia.- El astro portugués del Al-Nassr saudita, Cristiano Ronaldo, aseguró que pese a sus 40 años sigue "motivado" para seguir jugando de manera profesional "en Medio Oriente o en Europa". "Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado. Mi pasión es enorme y quiero seguir.
No importa dónde juegue, ya sea en Oriente Medio o en Europa. Siempre me ha gustado jugar al fútbol y quiero seguir", afirmó Cristiano Ronaldo.
El ex delantero del Manchester United, Real Madrid y Juventus, entre otros, fue distinguido en la víspera con el Premio al mejor futbolista de Medio Oriente durante la ceremonia de los Globe Soccer Awards celebrada en Dubai. "Ya saben cuál es mi objetivo: quiero ganar trofeos y alcanzar esa cifra que todos conocen.
Sin duda lo conseguiré, si no hay lesiones", confió Cristiano Ronaldo en alusión a la suma de los mil goles como profesional.
Cristiano Ronaldo llegó a 956 goles con el doblete que marcó el pasado sábado 27 durante la victoria por 3-0 que Al-Nassr celebró como local ante Al-Okhdood por la liga de Arabia Saudita, en cuya edición actual el astro lusitano suma 13 conquistas en 14 partidos.
"Quiero marcar mil goles antes de retirarme, y lo haré, ´Inshallah´ (Si Dios quiere)", expresó Cristiano Ronaldo en árabe tras recibir el premio en la ceremonia de los Globe Soccer Awards, en la que lució un lujoso reloj que cuesta 705 mil euros.
