Selección femenil de Voleibol a Juegos Nacionales

Por Romario Ventura

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
La Selección Femenil de Voleibol de San Luis Potosí, categoría Infantil Mayor (2010-2011), consiguió su clasificación a los Juegos Nacionales CONADE, luego de una destacada participación en la eliminatoria regional celebrada en la ciudad de Monterrey.

El representativo potosino inició su camino en la fase de grupos con paso firme, al imponerse en dos sets consecutivos a Zacatecas. Posteriormente, enfrentaron al conjunto anfitrión de Nuevo León, ante el que cayeron también en dos parciales, resultado que las obligó a buscar su pase a la siguiente ronda vía repechaje.

En esa instancia decisiva, las potosinas mostraron carácter y determinación al vencer en dos sets al equipo de Durango, asegurando su lugar en la semifinal, donde se definiría el boleto a la máxima justa juvenil del país.

En un duelo lleno de intensidad y emociones, San Luis Potosí superó a Tamaulipas en tres cerrados sets, sellando así su clasificación a los Juegos Nacionales CONADE, donde buscarán poner en alto el nombre del estado frente a los mejores representativos del país.

Con este resultado, el voleibol femenil potosino reafirma su crecimiento competitivo y su capacidad para destacar en escenarios de alto nivel.

