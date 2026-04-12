Selección mexicana de natación artística regresa con 17 medallas de Chile

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- México reafirmó ser potencia en la natación artística al sumar 17 medallas -11 en categoría senior y 6 con la selección junior- en el Panam Aquatics Artistic Swimming Championships 2026, en Santiago de Chile.

México destaca en Panam Aquatics Artistic Swimming Championships 2026

El combinado mayor tomó este torneo como preparatorio para lo que será su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, competencia a la que sellaron su boleto tras conseguir el metal dorado en la prueba acrobática con 185.1884 puntos y la plata en la técnica al cosechar 223.7184 unidades.

Dentro de las seis medallas de oro en la selección senior, destaca la conseguida por Diego Villalobos, quien se subió a lo más alto del podio en la prueba de solo técnico masculino al conseguir 230.1467 puntos, anteponiéndose a la gripe que lo aquejó durante la competencia.

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Testimonio de Diego Villalobos tras ganar oro en Chile

"Estoy muy feliz y contento de estar en México otra vez. Allá (en Chile) me agarró una gripe horrible, competí súper enfermo y estoy muy cansado. Al final ya estás allá y debes de dar lo mejor, yo trataba de no pensar en la enfermedad", compartió para EL UNIVERSAL Deportes.

En la prueba acrobática, el equipo mexicano salió con un traje de leopardo que cautivó al público, desplegaron una rutina perfecta que les valió el oro y el reconocimiento de los presentes, así como de los jueces.

"Probamos rutinas nuevas que era la intención y a lo que íbamos un poco, para ver cómo la recibía el público y los jueces. Tuvimos un buen recibimiento, entonces también contento por ese lado", señaló el múltiple medallista mundial.

Diego también cosechó un oro en el dueto técnico junto a Nayeli Mondragón. Itzamary González fue otra de las grandes representantes mexicanas al sellar el metal dorado en solo libre femenil con 230.1467 puntos.