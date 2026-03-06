logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

Selección Mexicana debuta en Clásico Mundial de Beisbol 2026 en Houston

México comparte grupo con Brasil, Estados Unidos e Italia en la fase inicial del torneo.

Por El Universal

Marzo 06, 2026 12:15 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Con el antecedente de un histórico

Clásico Mundial de Beisbol
en 2023, la Selección Mexicana

se presenta en esta edición, este viernes frente a su similar de Gran Bretaña.
México obtuvo un tercer lugar en la anterior justa mundialista y para este año quiere confirmar el crecimiento del beisbol tricolor. Para el mánager Benjamín Gil, su equipo tiene los argumentos para hacer historia.
Hoy, la Selección Mexicana de Beisbol iniciará su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, en el Daikin Park, de Houston, Texas.
En 2023, la novena tricolor consiguió un histórico tercer lugar, luego de caer en Semifinales frente a la Selección de Japón de Shohei Ohtani, en un dramático partidos que se definió hasta los últimos innings.
México comparte grupo con Brasil (8 de marzo), Estados Unidos (9 de marzo) e Italia (11 de marzo) y, en caso de avanzar a los Cuartos de Final, la competencia mudará a Miami.
¿Cuándo y dónde ver el México vs Gran Bretaña?
Aquí te contamos los detalles sobre el debut de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El encuentro podrá verse en televisión abierta.
Fecha: Viernes 6 de marzo
Horario: 12:00
Transmisión: Canal 9, TUDN, ViX, ESPN y Disney+

