Cruz Azul recibe al Atlético San Luis para defender el liderato

La Máquina del Cruz Azul tiene este sábado 7 de marzo una oportunidad más para seguir liderando el Clausura 2026 al recibir la visita del Atlético San Luis en la jornada 10.

La cancha del estadio Cuauhtémoc será el escenario donde el conjunto celeste buscará el triunfo una vez más para seguir en la carrera por el título, pues sólo depende de él mismo para conseguirlo.

Sin embargo, la Máquina tendrá que evitar el exceso de confianza mostrado en el partido anterior, donde sufrió de más para derrotar al Santos, último lugar general, quien poco estuvo de hacerle una mala jugada a los celestes.

Por ello, Nicolás Larcamón advirtió a su equipo esta situación, donde se les complicó el partido por momentos; situación que no debe pasar a un equipo que busca la liguilla y el título.

Cruz Azul no debe relajarse pues atrás tiene al Toluca, quien busca aprovechar un descuido celeste para tomar el liderato.

Sin embargo, Larcamón tiene ante sí otro problema pues la próxima semana enfrentará a Monterrey en el marco de la Liga de Campeones de Concacaf, por lo que posiblemente este sábado podría poner un cuadro alternativo ante los sanluisinos, pero sin descuidar su objetivo local.

Se espera la alineación de varios jóvenes suplentes, apuntalados con algunos titulares y otros que pudieran entrar de cambio en caso de ser necesario.

Por su parte, San Luis podría aprovecharse de esta situación para salir con los tres puntos del Cuauhtémoc, aunque ello no sea realmente algo favorable pues Cruz Azul cuenta con un gran plantel al que es muy difícil derrotar, particularmente en su cancha.

Los sanluisinos vienen de obtener una gran victoria de 4-1 ante Mazatlán, aunque sin echar campanas al vuelo por el nivel del rival, pero es un golpe de ánimo al cuadro de Guillermo Abascal para enfrentar al líder general.

Además, con el triunfo ante los Cañoneros, San Luis ya está cerca de los puestos de liguilla, un aliciente más para ir en busca de los tres puntos ante los de La Noria, que lo podrían meter entre los ocho mejores con una combinación de resultados.

Por la diferencia de ambos planteles, tanto en nivel de juego como de puntos, todo apunta a un triunfo local, si es que la Máquina no sale con exceso de confianza y de que, como se espera, los jóvenes respondan en el campo de juego para seguir liderando la competencia.

Así este sábado, en punto de las 17:00 horas, Cruz Azul enfrentará al San Luis en el estadio Cuauhtémoc, partido que será transmitido por Canal 5, TUDN y Vix.