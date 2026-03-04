Selección mexicana enfrenta a Dodgers en juego de preparación
El partido ante Dodgers servirá para afinar la ofensiva y la rotación antes del Mundial.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- LaSelección Mexicana de Beisbol continúa este miércoles con su preparación antes del debut en el Clásico Mundial 2026
.
Hoy, la novena comandada por Benjamín Gil enfrentará a Los Ángeles Dodgers en su último juego de exhibición antes de presentarse este viernes en el Mundial frente a Gran Bretaña.
Ayer, el equipo nacional disputó su primer duelo de preparación contra los Arizona Diamondbacks y se presentó con triunfo (6-3), en un partido que mostraron poder a la ofensiva y la rotación se comportó estable para el primer duelo.
México enfrentará hoy a los bicampeones de las Grandes Ligas que tendrán en el montículo a Tyler Glasnow; buena prueba para la ofensiva tricolor.
El equipo de Gil saldrá de esta forma al diamante: Jarrón Duran, Luis Urías, Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, Rowdy Téllez, Nacho Álvarez, Julián Ornelas, Alek Thomas, Joey Ortiz y el abridor será Brennan Bernardino.
Después de su debut el viernes en Houston contra la novena británica, México enfrentará el domingo 8 de marzo a Brasil, un día después a Estados Unidos y el miércoles 11 cerrará su fase de grupos contra la Selección de Italia.
La Selección Mexicana de Beisbol quiere sumar otra victoria antes de su debut en el Clásico Mundial.
Fecha: Miércoles 4 de marzo
Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB TV
Horario: 14:05 (tiempo del centro de México)
