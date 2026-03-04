Selección mexicana enfrenta a Dodgers en juego de preparación

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La

continúa este miércoles con su preparación antes del debut en el

Hoy, la novena comandada porenfrentará a Los Ángeles Dodgers en su último juego de exhibición antes de presentarse este viernes en el Mundial frente aAyer, el equipo nacional disputó sude preparación contra losy se presentó con triunfo (6-3), en un partido que mostraron poder a la ofensiva y la rotación se comportó estable para elMéxico enfrentará hoy a los bicampeones de las Grandes Ligas que tendrán en el montículo a; buena prueba para la ofensiva tricolor.El equipo desaldrá de esta forma al diamante: Jarrón Duran, Luis Urías, Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, Rowdy Téllez, Nacho Álvarez, Julián Ornelas, Alek Thomas, Joey Ortiz y el abridor seráDespués de su debut el viernes encontra la novena británica, México enfrentará el domingo 8 de marzo a Brasil, un día después a Estados Unidos y el miércoles 11 cerrará su fase de grupos contra la Selección de Italia.Laquiere sumar otraantes de su debut en elFecha:Transmisión:, Disney+ y MLB TVHorario: 14:05 (tiempo del centro de México)