Selección mexicana enfrenta bajas por lesiones rumbo al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Doce jugadores lesionados en un equipo son un problema para cualquier entrenador, pero Javier Aguirre prefiere no pensar mucho en las ausencias de la selección mexicana y sí en lo que tiene a la mano para enfrentar dos partidos de preparación rumbo al Mundial del 2026.

Con esas bajas, entre ellas seis jugadores que ayudaron al equipo a ganar la Liga de Naciones y la Copa Oro el año pasado, el equipo mexicano entrenó el jueves por cuarto día consecutivo para enfrentar a Portugal el sábado y tres días más tarde a Bélgica.

Estadio Azteca reabre con partido México vs Portugal

El encuentro ante los portugueses supone la reapertura del mítico Estadio Azteca, que está cerrado desde mayo del 2024 mientras se llevaban a cabo las remodelaciones para recibir la tercera Copa del Mundo en su historia.

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El partido contra los belgas será en el estadio Soldier Field, de Chicago.

"La mitad del equipo que ganó dos títulos con los que logramos hacer una familia y un compromiso y levantaron un título, hoy no están aquí", dijo Aguirre en una rueda de prensa. "No es ni con mucho un pretexto porque surgen otros mexicanos en el mismo puesto y van a intentarlo".

Entre los lesionados se encuentran el delantero del Milán, Santiago Giménez, el volante y capitán del equipo, Edson Álvarez, además de los volantes Luis Chávez y César Huerta, y el lateral Rodrigo Huescas, todos en ligas de Europa.

"Es verdad que de estos 12 lesionados si hay dos o tres descartados definitivamente no por mí, sino por el tema médico, pero podrían haber buenas noticias de los otros", dijo el entrenador con optimismo. "¿Hay bajas? Sí, sí las hay, los extrañaremos, es verdad, pero no podemos depender de nadie. No lo hemos hecho hasta ahora. Por lo tanto, si no está Juan, vendrá Pedro."

Además de ellos, el portero Luis Malagón y el volante Marcel Ruiz sufrieron lesiones recientes que los dejarán fuera del Mundial donde México debuta el 11 de junio enfrentando a Sudáfrica.

Regreso de Guillermo Ochoa y debut de Álvaro Fidalgo

La lesión de Malagón le abrió la puerta al regreso del veterano de 40 años, Guillermo Ochoa, quien fue citado al equipo por primera vez desde la Copa Oro cuando fue suplente todo el torneo. El arquero, que busca su sexto Mundial, no aparece en un encuentro desde noviembre del 2024.

"´Memo´ es un portero que está en activo, que está compitiendo y es un jugador que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego", dijo Aguirre. "Es un referente del fútbol mexicano, está activo, está bien, está trabajando y lo quiero ver".

Los próximos encuentros también le darán la oportunidad al entrenador de ver por primera vez al volante de origen español Álvaro Fidalgo, quien esta semana entrenó por primera vez con el Tri luego de naturalizarse en febrero.

"Álvaro, bien, muy adaptado porque conoce a mucha gente después de competir contra ellos, bromea con la gente, está como uno más como tiene que ser, sin complejos, queriendo la pelota, entrenando muy bien, muy natural", dijo el entrenador.

Fidalgo, de 28 años, militó cinco años con América donde logró un tricampeonato antes de emigrar a España en febrero para enrolarse con el Betis.