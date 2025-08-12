logo pulso
Selección Mexicana jugará amistoso contra Ecuador en Guadalajara

El director técnico Javier Aguirre liderará al Tricolor en este importante partido de preparación.

Por El Universal

Agosto 12, 2025 01:45 p.m.
A
Selección Mexicana jugará amistoso contra Ecuador en Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que la Selección Mexicana sostendrá un partido amistoso contra Ecuador en Guadalajara.

Como parte de su preparación para la Copa del Mundo de 2026, el Tricolor de Javier Aguirre se enfrentará a Ecuador en el estadio Akron, la casa de las Chivas.

El presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, fue el encargado de dar a conocer el encuentro que sostendrán la selección de Concacaf y la de Conmebol el martes 14 de octubre en el inmueble rojiblanco.

De esta manera, México volverá a jugar en la Perla Tapatía, luego de casi un año desde aquella victoria (2-0) sobre Estados Unidos, con goles de Raúl Jiménez y de César Huerta.

Mal partido del San Luis, arbitraje cuestionado y un Cruz Azul que ganó con lo justo.

