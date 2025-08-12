Selección Mexicana jugará amistoso contra Ecuador en Guadalajara
El director técnico Javier Aguirre liderará al Tricolor en este importante partido de preparación.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que la Selección Mexicana sostendrá un partido amistoso contra Ecuador en Guadalajara.
Como parte de su preparación para la Copa del Mundo de 2026, el Tricolor de Javier Aguirre se enfrentará a Ecuador en el estadio Akron, la casa de las Chivas.
El presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, fue el encargado de dar a conocer el encuentro que sostendrán la selección de Concacaf y la de Conmebol el martes 14 de octubre en el inmueble rojiblanco.
De esta manera, México volverá a jugar en la Perla Tapatía, luego de casi un año desde aquella victoria (2-0) sobre Estados Unidos, con goles de Raúl Jiménez y de César Huerta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Selección Mexicana jugará amistoso contra Ecuador en Guadalajara
El Universal
El director técnico Javier Aguirre liderará al Tricolor en este importante partido de preparación.
Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul
Redacción
Mal partido del San Luis, arbitraje cuestionado y un Cruz Azul que ganó con lo justo.