La Liga española se acerca a E.U.

MADRID.- La Liga de España está más cerca de escenificar un partido de temporada regular en EU

Después de una reunión de su junta directiva el lunes, la federación española de futbol anunció que se aprobó una solicitud para que el partido entre Villarreal y Barcelona se juegue en Miami el 20 de diciembre.

El siguiente paso será que la federación consiga la aprobación de los entes rectores UEFA y FIFA. El partido de la 17ma jornada de La Liga se jugaría en el Hard Rock Stadium.

La Liga intentó por primera vez organizar un partido en Estados Unidos entre el Barça y Girona en 2018, pero la idea fue descartada tras las críticas de algunos jugadores, aficionados y clubes. Sus intentos posteriores de jugar allí también fracasaron.

Organizar un partido en el extranjero ha sido parte del objetivo de La Liga de promover el futbol y su marca en otros países.

El primer intento de un partido liguero en Estados Unidos se produjo después de que La Liga firmó una asociación a largo plazo con Relevent Sports, el grupo de deportes y entretenimiento que forma parte del portafolio de empresas de Stephen Ross, incluyendo el Hard Rock Stadium, los Dolphins de Miami, el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno y el Abierto de Miami de tenis.

La FIFA avanzó el año pasado hacia el fin de décadas de tradición futbolística al ordenar una revisión de su política que bloquea que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otros países.

Algunos grupos de aficionados en España y la asociación de jugadores del país expresaron el lunes su desaprobación del plan de trasladar el partido a miles de kilómetros (millas) de distancia.

Se ha vuelto rutinario que las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos organicen partidos en Europa, Asia y América del Sur con el fin de apuntalar sus marcas y atraer más aficionados.