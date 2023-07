Selección Mexicana sub-23 enfrentará a Honduras en Juegos Centroamericanos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana varonil sub-23 está a 90 minutos de asegurar medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en caso de derrotar esta martes a Honduras en el Estadio Nacional Las Delicias. El objetivo es claro: la presea dorada.

Después de superar a República Dominicana y empatar con El Salvador en fase de grupos, el Tri enfrenta a los Catrachos en las semifinales y aunque Óscar Villa y Miguel Gómez, seleccionados nacionales, consideran que van "paso a paso", confían en cumplir con la meta trazada desde el primer día que llegaron a El Salvador.

"Jamás ha estado en nuestra mente un segundo o tercer lugar. Lo único que pensamos es ir por lo más alto, la medalla de oro, no vamos por otra cosa. Para nosotros sería un fracaso el no obtener lo que nos propusimos desde el día uno" aseguró Villa, mediocampista del León y seleccionado nacional.

Honduras, disputó un partido más en la fase de grupos que México y representa un reto complicado para el Tri. "Todos los rivales tienen su grado de dificultad y más en este tipo de torneos. El grupo se tiene que enfocar en los detalles, son los que te puedan dar o quitar la medalla" agregó Gómez, defensa del Tapatío.

Así mismo, Villa reconoce que, como sucede en cualquier torneo donde se enfrenta a selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), México es el rival por vencer; sin embargo, no sienten presión de cara al partido.

"En estas instancias México siempre ha sido el rival por vencer, así que lo vemos igual de complicado como los partidos anteriores. Sin demeritar al rival, sabiendo que son complicados y que intentarán dar lo mejor de ellos, pero nosotros también. Somos un grupo que tiene grandes jugadores y vamos a por todo".

¿Cuándo y dónde ver el México vs Honduras, semifinales de los Juegos Centroamericanos?

Día: martes 3 de julio

Hora: 16:00 horas

Transmisión: Claro Sports