Selección Mexicana tendrá museo en el Tren Suburbano

Estamos a poco más de 50 días para que inicie Qatar 2022. El ambiente mundialista comienza a vivirse en todas partes del mundo y México es uno de los países que tiene más fervor por la fiesta futbolística.

Uno de los equipos que mayor historia tiene en las Copas del Mundo es el Tri y esta se ve reflejada en el Museo Itinerante de la Selección Mexicana que después de estar en ciudades como Querétaro, Estado de México y Monterrey, ahora es turno de la Ciudad de México.

Este proyecto, que nació en 2018, tiene la intención de dar a conocer la historia de la Selección Nacional, como sus resultados en las Copas del Mundo y los balones originales con los que disputaron sus partidos, la evolución de los jerseys, los triunfos más importantes del Tricolor como la Copa Oro, Copa Confederaciones, Mundiales Sub-17 y las medallas logradas en Juegos Olímpicos, entre otras atracciones que envolverán a los asistentes para tener una experiencia única.

"Es un recorrido de aproximadamente una hora y media dónde vas a meterte en las historia de la Selección. Esto no es nada más para la gente que le gusta el futbol, también es para aquellos que le gusta la historia", comentó Rodrigo Renovales, Productor del Museo.

Probablemente la afición se ha alejado de la Selección Mexicana por el mal momento que vive, pero los organizadores invitan al público a que los malos resultados no los relacionen con este tipo de proyectos, ya que aquí se cuenta su trayectoria hasta la actualidad.

"No se preocupen por la Selección Mexicana ya que aquí se cuenta su historia, no le echemos la culpa a lo que está sucediendo ahorita. Vengan y vivan momentos históricos del equipo, vengan y vivan la cultura del deporte de la exposición", culminó Renovales.

¿DÓNDE ESTÁ EL MUSEO ITINERANTE DE LA SELECCIÓN MEXICANA? La exposición donde se muestra la historia del cuadro nacional está ubicado en la estación Buenavista del Tren Suburbano. Es un espacio donde además de datos históricos, también podrán conocer estadísticas de los que han formado parte del equipo, sentirte en un vestidor del Estadio Azteca o vivir la experiencia en realidad virtual de estar en la cancha del Coloso de Santa Úrsula o incluso la posibilidad de narrar algunos de los goles del equipo mexicano.

¿QUÉ FECHAS TENDRÁ EL MUSEO ITINERANTE Y CUÁNTO COSTARÁ EL ACCESO? Dicha exhibición comenzará el próximo 1 de octubre y su último día será el 31 del mismo mes. El acceso por persona es de $100 pesos y el recorrido dura aproximadamente una hora y media.